Варшава, 6 марта, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Польша предложила вести в отношении Белоруссии новые санкции за приговоры оппозиционерам Светлане Тихановской и Павлу Латушко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

Ранее сообщалось, что 6 марта лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко заочно приговорены Минским судом к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно.

Комментируя это решение, Мюллер высказал мнение, что «в отношении Белоруссии нужно предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях».

Напомним, с предложением к Европейскому совету принять аналогичные антироссийским санкции против Белоруссии Польша выступала и раньше.

Так, в октябре 2022 года госсекретарь по делам диаспоры, европейской политики и общественной дипломатии Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша намерена поднять вопрос о помощи, которую Минск оказывает России.