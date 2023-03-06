В Вашингтоне рассчитывали, что вовлеченность России в СВО существенно снизит уровень российского военного присутствия в САР, в том числе и на северо-востоке страны, и откроет для американцев новые возможности по расширению собственного влияния в этой стране. Именно поэтому в последнее время США стали предпринимать попытки расширить сеть своих баз в Заевфратье. А это уже затрагивает интересы не только Ирана, но и Турции.

Кирилл Семенов, , 19:31 — REGNUM В понедельник, 6 марта 2023 г., американский посол Джефф Флейк был вызван в МИД Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. От дипломата потребовали пояснений в связи с визитом в Сирию председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Почему же Анкара оказалась недовольна действиями старшего партнера по НАТО в соседней стране?

Марк Милли Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Американцы за Евфратом

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал армии США Марк Милли посетил американскую базу Румейлан в Заевфратье, на северо-востоке Сирии, 4 марта. Милли самый высокопоставленный американский представитель, побывавший в районах, удерживаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF), также известных как «сирийские курды» (что не совсем корректно, а потому возьмём это определение в кавычки). И именно поэтому эта поездка заслуживает более пристального внимания, так как сможет стать предвестником важных событий в ближайшем будущем.

Напомним, что в Сирии без какой-либо санкции официального Дамаска находится около 1 тыс. американских военных, если не считать частных военных подрядчиков, которые не только обеспечивают выживание сепаратистского режима «сирийских курдов» на северо-востоке, но и поддерживают деятельность оппозиционной группировки арабских племен «Магавир ас-Саура» на юго-востоке, в 55-километровой зоне вокруг пограничного перехода Ат-Танф.

Поездка Милли состоялась через неделю после того, как конгрессмен США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) представил законопроект о военных полномочиях, который должен заставить администрацию Байдена вывести американские войска из Сирии. В свою очередь, визит целого «пятизвездного» генерала в Заевфратье направлен на то, чтобы убедить «сирийских курдов» в тщетности подобных попыток республиканцев и в приверженности Вашингтона поддержке SDF.

В США также опасались, что после таких инициатив в Конгрессе «сирийские курды» вновь попытаются начать сближение с Москвой и Дамаском перед угрозой новой турецкой операции против них, а сейчас в Пентагоне, наоборот, очень рассчитывают на лояльность этих формирований.

Так, в Соединенных Штатах осознают, что после начала масштабных поставок тяжёлой техники киевскому режиму рост напряжённости между Москвой и Вашингтоном, вероятно, затронет и Сирию. Именно здесь российские и американские военные находятся в непосредственной близости друг от друга, а их патрули периодически сталкиваются на дорогах Заевфратья и пока расходятся с миром.

Однако климат холодной войны переносится на сирийскую почву, где растет риск провокаций и эскалации.

Поездка председателя ОКНШ в Сирию вызвана прежде всего необходимостью согласовать планы SDF и американских военных в новых условиях, которые выходят далеко за рамки декларируемого противодействия «Исламскому государству» (организация признана террористической, и ее деятельность запрещена на территории РФ).

Совместные военные учения ВС США и курдской коалиции «Сирийские демократические силы» на северо-востоке Сирии © EPA/AHMED MARDNLI/ТАСС

Главная цель США в Сирии

В Вашингтоне рассчитывали, что вовлеченность России в СВО существенно снизит уровень российского военного присутствия в САР, в том числе и на северо-востоке страны, и откроет для американцев новые возможности по расширению собственного влияния в этой стране. Именно поэтому после начала СВО США стали предпринимать попытки расширить сеть своих баз в Заевфратье.

В частности, в декабре 2022 года американцы были замечены в бывшем военном городке 17-й дивизии к северу от города Ракка.

Хотя, по словам представителей SDF, они прибыли туда для предотвращения возможной турецкой операции, очевидно, что задачей им ставилось сдерживание российских военных, так как предполагаемая зона турецкой операции находится далеко к северу от Ракки, в то время как в непосредственной близости от города присутствовали российские и сирийские правительственные блокпосты.

Американцы также планировали создать новые базы и расширить сеть опорных пунктов в тех районах, где в 2019 году российские военнослужащие заменили контингент США после того, как тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сперва принял решение выйти из Сирии, а затем неожиданно передумал.

Однако вскоре выяснилось, что российские военные никуда не уходят и в общем-то и не собирались. Их патрули, создавая угрозу американским коммуникациям, продолжали находиться вблизи объектов, на которые американцы планировали вернуться. В связи с чем подобные планы Пентагона так и не были реализованы.

Кроме того, в конце января состоялось открытие новой российско-сирийской военной базы в Джейрахе.

Этот аэродром максимально приближен к районам, которые удерживаются «сирийскими курдами», и расположен поблизости от американских военных объектов. Связка российских военных баз в Джейрахе и Эль-Камышлы будет способна обеспечить оперативную глубину российского военного присутствия на сирийском севере и северо-востоке и должна послужить сдерживающим фактором для активности США в Заевфратье, да и в Сирии в целом.

В связи с чем, видимо, вопрос противостояния с Россией на сирийской земле мог стать для американского генерала главной темой поездки в Заевфратье.

Вертолеты ВВС России на аэродроме «Джейрах» Цитата из видео. Министерство обороны России

Иранская угроза

С другой стороны, как отметили американские эксперты, визит высокопоставленного генерала свидетельствует о том, что официальные лица Пентагона внимательно следят за угрозами, которые представляет для американских войск в Сирии другой противник США — Иран.

По словам американских аналитиков, должностные лица администрации Байдена все больше обеспокоены тем, что предоставление Россией военно-технической поддержки Тегерану, а также развитие российско-иранского военного сотрудничества на фоне СВО усилит военные возможности и проиранских формирований в Сирии.

Так, вооруженные, преимущественно шиитские, группировки, поддерживаемые иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), имеют значительное присутствие к западу от реки Евфрат на востоке Сирии между городами Аль-Букамаль и Майядин. И, если верить американским СМИ, за последние несколько лет они выпустили десятки, а то и сотни ракет и беспилотников-камикадзе по позициям США как в Ираке, так и в Сирии.

При этом американцы обращают внимание на резкое увеличение проиранских сил в районах северо-востока Сирии, находящихся в непосредственной близости к американским военным объектам. Ранее такого не наблюдалось.

Еще весной 2022 г сирийские и иностранные ополченцы, связанные с КСИР, начали наращивать военные и материально-технические возможности в различных районах провинции Хасака, многие из которых находятся фактически в окружении «сирийских курдов».

Это касается прежде всего анклава в Эль-Камышлы — находящегося под контролем правительственных войск части одноименного города с аэродромом, который используется и российскими военными. Анклав этот окружен силами SDF.

Иран не только смог восстановить там присутствие, утраченное после 2019 года, но и расширил его. Советники КСИР создали и вооружили в Камышлы так называемый Тартабский (он же 54-й) полк, который расквартирован в юго-восточной части города. Подразделение превратилось в крупнейший компонент проправительственных войск в этом районе и одновременно является основой иранского влияния.

Также Иран смог привлечь на свою сторону представителей влиятельного арабского племени тайи проживающего в провинции Хасака, которая находится под контролем «сирийских курдов».

В США опасаются, что, если КСИР и иранская разведка и далее будут продолжать работу с местными племенами, которые испытывают все большее недовольство правлением «сирийских курдов», то они смогут раньше или позже выступить против SDF, поднять массовое восстание, поставив под угрозу американское присутствие в Сирии.

Солдаты сирийской армии в провинции Хасака © Xinhua/Global Look Press

Турецкое недовольство

В то же время Соединенные Штаты рассматривают возможности усиления собственных позиций в Сирии, чтобы противостоять России и Ирану за счет привлечения под свои знамена бывших турецких союзников из числа вооруженных группировок оппозиции.

Последние выразили недовольство начавшимися контактами между Анкарой и Дамаском. Теперь эти фракции опасаются, что Турция потеряет интерес к их поддержке, после того как процесс нормализации сирийско-турецких отношений вступит в новую фазу.

Вероятно, генерал Милли обсуждал и этот вопрос с представителями SDF, которые ранее не выражали заинтересованности в подобном сценарии, так как это усиливало бы арабскую компоненту SDF и ослабляло курдское влияние в этом альянсе.

Напомним, что еще в августе саудовское издание Asharq Al-Awsat сообщило со ссылкой на неназванный источник в сирийской оппозиции, лояльный Турции, что США прилагают усилия, чтобы лишить оппозицию поддержки Анкары. В обмен повстанцам обещают дать возможность сохранить контроль над территориями, на которых они действуют в настоящее время.

Один из лидеров сирийской оппозиции, который провел встречу с представителями США, рассказал турецкому изданию Türkiye, что, если протурецкая оппозиция захочет в будущем объединиться с SDF, то США и их союзники окажут им всяческую поддержку, в том числе и для получения международного признания.

Поэтому в Анкаре не ждут ничего хорошего от подобных визитов представителей Пентагона. Поездку главы ОКНШ в Анкаре восприняли как ещё один вызов со стороны США, которые продолжают наращивать связи с «сирийскими курдами», вместо того чтобы вести диалог с Турцией по поводу ее опасений. Этот визит может смазать все позитивные итоги поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию, которую сочли примирительной на фоне ликвидации последствий землетрясения.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен © EPA/NECATI SAVAS/ТАСС

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Американское присутствие в Сирии представляет угрозу не только для Дамаска, Тегерана и Москвы, но и продолжает оставаться главным раздражителем для Анкары. Турцию крайне беспокоят тесные связи Вашингтона с «сирийскими курдами», чьи группировки в Турции признаны террористическими.

Поэтому и нынешний визит столь высокопоставленного представителя США бросает вызов всем этим игрокам, которые получают дополнительный импульс, чтобы ускорить процесс поиска путей нормализации отношений и купировать угрозы, исходящие для них из-за Евфрата.

Прежде всего это, конечно, касается восстановления связей между Сирией и Турцией, чье сближение способно серьезно осложнить американское присутствие на сирийской земле. Противники поддержки сепаратистских формирований в самих США будут ещё активнее настаивать на необходимости вывода из Сирии американских войск.

При том что и само их нахождение там чревато непредвиденными инцидентами, которые могут спровоцировать эскалацию, в том числе и между ядерными державами.