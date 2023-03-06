Пасечник: Киев попытается сорвать осенние выборы в ЛНР

Луганск, , 18:05 — REGNUM Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти Украины попытаются сорвать осенние выборы в республике. Об этом политик заявил на заседании избирательной комиссии ЛНР.

Леонид Пасечник © Евгений Биятов/РИА Новости

«Наши «оппоненты» будут любым способом пытаться устроить провокации, запугивать избирателей, мешать работе и искать изъяны, чтобы сорвать и дискредитировать выборы в Луганской Народной Республике», — отметил Пасечник.

По его словам, в ближайший год предстоит провести две масштабные избирательные кампании: сентябрьские выборы в Народный совет и органы местного самоуправления ЛНР, а в марте — выборы президента Российской Федерации. Леонид Пасечник надеется, что выборы будут открытыми и прозрачными.

Выборы в России, в том числе и в новых регионах, пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Луганской Народной Республике избрали главу региональной избирательной комиссии. Ей стала Елена Кравченко.