Берлин, , 18:01 — REGNUM В Германии раскрыта деятельность международной хакерской организации. В её составе есть граждане России. Об этом сообщила 6 марта газета Die Welt. По данным издания, в полиции ФРГ утверждают о связях группировки с Россией, но доказательства того, что это связи с российскими государственными структурами, правоохранительные органы не приводят.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в группировку с названием «Двойной паук» входили более десятка человек, в том числе из ФРГ, России, Молдавии и Украины.

По сведениям управления уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, они причастны к взлому серверов университетской клиники Дюссельдорфа, германской медиагруппы Funke и систем округа Анхальт-Биттерфельд на востоке ФРГ, а также киберпреступления в других странах.

Среди подозреваемых в участии в этой группировке, один 41-летний гражданин России. Тому, что укажет данные о его местонахождении, в США установлена награда в размере $5 млн.

По данным Die Welt, уже выданы ордера на арест трех участников группировки хакеров. В розыске находятся еще восемь человек.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года российские хакеры из Killnet признались во взломе сайта американской военной базы Рамштайн в Германии.