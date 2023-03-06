Фигурантам дела об обмане дольщиков в Уфе на 2,3 млрд рублей предъявлены обвинения

Уфа, , 17:55 — REGNUM Следователи предъявили обвинение трём фигурантам уголовного дела о крупном мошенничестве при строительстве жилья. Об этом 6 марта сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.

Новостройка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, перед законом по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») придётся ответить фактическому руководителю группы компаний «Госстрой», являющемуся собственником ООО «Госстрой-менеджмент», а также генеральному директору ООО «Башнафтатранс» и финансовому директору ООО «Госстрой-менеджмент» и ООО «Башнафтатранс».

По версии следствия, все трое вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств под видом реализации жилых и нежилых помещений от застройщика заключили «с 1134 гражданами договоры участия в долевом строительстве жилья и договоры паенакопления на строительство четырёх жилых домов в квартале ЖК «Московский» в Кировском районе Уфы. Общая сумма договоров превысила 2,3 млрд рублей.

Готовые квартиры покупателям в срок не были переданы, а часть полученных средств злоумышленники похитили и израсходовали по своему усмотрению.

Обманутые дольщики до сих пор ждут своих квартир. Степень достройки домов составляет от 18% до 54%, а организации-застройщики признаны банкротами и включены в Федеральный реестр проблемных объектов. Компенсации обещаны почти 800 дольщикам.

«Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали. В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых и объекты незавершенного строительства наложен арест на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей», ― добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов заявил, что до конца 2023 года свыше 200 обманутых дольщиков посёлка Цветы Башкирии в Уфе получат ключи от своих квартир