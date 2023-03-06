Нью-Дели, 6 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. В ходе заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Россией и Индией были обсуждены дефицит торгового баланса и доступ к рынкам. Об этом 6 марта сообщил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на своей странице в одной из соцсетей.

Алексей Куденко/РИА Новости Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

Как отметил Джайшанкар, ранее он выступил в качестве сопредседателя на виртуальной встрече межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству вместе с заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым.

«Отметил расширение торговли [между Россией и Индией]. Обсудили вопросы дефицита торгового баланса и доступа к рынкам», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Россия и Индия договорились об увеличении количества авиарейсов между странами. Авиационные ведомства двух стран провели консультации с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения.