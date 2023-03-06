Донецк, , 17:52 — REGNUM Вооруженные силы Украины обстреляли город Донецк и Ясиноватую Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 29 снарядов натовского калибра, а также десять ракет из реактивных систем залпового огня. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Сотрудник следственного комитета © Сергей Батурин/РИА Новости

Как уточняется в Telegram-канале представительства, в направлении Петровского района Донецка было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм и десять ракет из РСЗО, в направлении Ясиноватой — 16 снарядов калибра 155 мм и 5 снарядов калибра 152 мм.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщалось, что территории Донецка, Горловки и Пантелеймоновки в первой половине дня 6 марта также подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Всего было выпущено 25 снарядов из артиллерии натовского калибра.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли территорию ДНР из артиллерии натовского калибра