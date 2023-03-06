Оперативный штаб Краснодарского края назвал «фейком» сообщения об угрозе ракетного удара по Кубани

Краснодар, , 17:57 — REGNUM Жители ряда городов Краснодарского края получают ложные сообщения через соцсети или мессенджеры об угрозе «ракетного удара». Об этом 6 марта сообщает Оперативный штаб Кубани.

Краснодар © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Это — фейк! Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке», — отметили в штабе.

Жителям напомнили, что подобную получаемую информацию нужно проверять на достоверность у официальных источников.

Напомним, 1 марта в Краснодарском крае жители Ейска получали ложные сообщения, будто готовится эвакуация из города. Также на Кубани взламывали сервера радиостанций для передачи фейковых сообщений о воздушной тревоге.

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