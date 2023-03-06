Вашингтон, 6 марта, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Потеря страха перед тем, что наступит война, опасна. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своём канале на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Он заявил, что в Северной Америке и на европейской территории многие утратили «здоровый страх перед войной», тогда как войны нужно бояться.

Это произошло и потому, что война всегда далеко, «в чужой стране», американцы не несут тяжёлых потерь, якобы «потому, что мы лучшие». Этому способствовали «колониальные войны» в Сирии, Ираке, Афганистане, отмечает Макгрегор.

Он призвал соотечественников отказаться от этого заблуждения, вернуться к пониманию того, что война опасна. В контексте украинской ситуации он заявил, что американцы понятия не имеют, «с чем столкнулись на Украине».

Напомним, накануне Макгрегор заявил, что США не будут поддерживать киевский режим после его поражения в военном конфликте.