Волгоград, , 17:43 — REGNUM Во время просмотра кино в актовом зале школы №75 в Волгограде 6 марта ряд учеников пожаловались на плохое самочувствие, им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

3d-очки © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

По данным пресс-службы, это была научно-популярная лента в формате 3D. Просмотр примерно для 100 школьников в возрасте 11 — 12 лет организовала сторонняя организация. Все дети, которым стало плохо, пожаловались на головокружение.

«Не исключено, что недомогание детей могли вызвать антисептики, которыми обрабатывали перед показом очки. Сейчас в школе работает комиссия», — сообщили в мэрии.

Ранее в волгоградских СМИ сообщили, что к школе №75 подъехало несколько машин скорой помощи. Данных о госпитализированных детях после инцидента нет.