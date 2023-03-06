В Минздраве РФ сообщили о худшей выживаемости без брака мужчин в возрасте от 55 до 70 лет

Москва, , 17:40 — REGNUM Неженатые мужчины в возрасте от 55 до 70 лет оказались в группе риска, им угрожает преждевременная смерть. Как установили специалисты, их выживаемость в отсутствие женской заботы значительно снижается в этом возрасте. Об этом сообщила 6 марта в ходе первого кыргызско-российского женского форума «Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего», который начался в Москве, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

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«У мужчин начиная с 55 лет и практически до 70 лет самым значимым фактором риска, который ассоциируется с худшей выживаемостью, является даже не гипертония, а отсутствие брака, отсутствие жены, женщины, которая в это время о нем заботится», — цитирует Драпкину «Интерфакс».

Что касается женщин, то аналитики выяснили, что они начинают страдать от отсутствия близкого человека рядом в гораздо более позднем возрасте — в среднем начиная с 75 лет. При этом в первую очередь их выживаемость страдает от отсутствия детей.

Ранее журнал BMJ Open опубликовал исследование о продолжительности жизни мужчин и женщин. Его авторы, проанализировав ситуацию в 199 странах за почти 200 лет, пришли к выводу, что мужчины, состоящие в браке или имеющие высшее образование, как правило, живут дольше женщин, не состоящих в браке и не имеющих диплома.