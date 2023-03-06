Анкара, 6 марта, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции вызвало американского посла в Анкаре Джеффа Флейка после визита в Сирию главы комитета Вооружённых сил (ВС) США Марка Милли. Об этом 6 марта сообщил дипломатический источник в турецкой столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Анкара

«Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван сегодня в МИД по поводу визита начальника штаба США Марка Милли в северо-восточную Сирию 4 марта 2023 года, были потребованы объяснения по поводу этого визита», — приводит его слова РИА Новости.

Отметим, 4 марта стало известно о визите начальника штабов ВС США Марка Милли на американскую военную базу с незаявленным заранее визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что до проведения выборов президента Турции встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его коллеги из Сирии Башара Асада является маловероятной.