Вена, 6 марта, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Российская сторона не предоставила информацию о своих вооружённых силах в рамках Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщается в письме Москвы, на которое ссылается американская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association), пишет РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

Как пояснил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооружённых силах, который оговорен в Венском документе 2011 года, в качестве ответа на действия западных стран.

«Исходим из того, что, если Российская Федерация будет предоставлять информацию в рамках ежегодного обмена военной информацией (ЕОВИ), она окажется в руках государств, упомянутых выше», — отметил Гаврилов.

Дипломат напомнил, что ранее Чехия решила «приостановить свои обязательства в отношении России». Кроме того, об отказе участвовать в ежегодном обмене военной информацией в 2023 году уведомила Украина.

Напомним, «Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности» (ВД-2011) был принят на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности 30 ноября 2011 года.

В рамках документа страны-участницы ежегодно обмениваются информацией об основных системах вооружения и техники, о военных силах и планах в сфере военного бюджета и обороны. Его главной целью является повышение стабильности и уменьшение в регионе ОБСЕ риска возникновения новых военных конфликтов.