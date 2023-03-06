Шебекинский район, Белгородская область, 6 марта, 2023, 17:36 — ИА Регнум. В понедельник, 6 марта, под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Муром Шебекинского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела села Муром

«Сегодня под обстрелом Муром. ВСУ вновь бьют по центру села, там, где находятся социальные объекты. Слава богу, никто не пострадал!» — говорится в распространенном сообщении.

Гладков отметил, что в результате обстрела осколками снарядов изрешечен продуктовый магазин, пострадали три частных домовладения и зафиксированы повреждения на линии газоснабжения.

В последний раз Вооруженные силы Украины обстреливали село Муром 11 февраля. В тот день в результате прилетов пострадали три человека.