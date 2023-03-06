Белгород, 6 марта, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Пострадавший в Белгородской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчина находится в реанимации, сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле со стороны ВСУ Новооскольского округа Белгородской области. Система ПВО сработала в Новом Осколе, сбиты три ракеты, пострадал местный житель, у него осколочные ранения руки.

«47-летний житель сейчас находится в реанимации под наблюдением реаниматологов и хирургов», — говорится в сообщении. — «Угрозы жизни нет».

В оперштабе отметили, что у пострадавшего выявили проникающие ранения брюшной полости с повреждением органов, также повреждена левая рука, есть множественные переломы.

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