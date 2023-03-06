Вашингтон, , 17:28 — REGNUM На протяжении нескольких лет министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки пользовалось практикой допросов задержанных без присутствия адвокатов, что могло иметь незаконный характер, считает издание Politico.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, практика подобного рода допросов распространялась не только на заключенных местных и федеральных американских тюрем, но и на лиц, находящихся в центрах временного содержания иммигрантов. Отмечается, что для этого сотрудникам министерства внутренней безопасности было достаточно обратиться к задержанному с предложением провести допрос с условием, что участие в нем не является принудительным.

Как уточняет Politico, основной задачей подобных практик был сбор сведений о нелегальном обороте запрещенных наркотических веществ и крупных преступных организациях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Московской области изъяли свыше 51 кг наркотиков