Власти Днепропетровской области потребовали от жителей региона вернуть оружие и боеприпасы

Днепропетровск, Украина, , 17:26 — REGNUM Жителям контролируемой Киевом Днепропетровской области необходимо на протяжении десяти дней вернуть оружие и боеприпасы, которые были ими получены в начале спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 6 марта сообщил глава региона Сергей Лысак в своём телеграм-канале.

Патроны © Евгений Биятов/РИА Новости

«Гражданские лица должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение 10 дней», — написал он в своём сообщении.

Также глава Днепропетровской обладминистрации уточнил, что он ранее объявил об этом на совещании с правоохранителями по ситуации с безопасностью в регионе, добавив, что оружие было выдано местным жителям в начале спецоперации ВС РФ, однако теперь, по его утверждению, ситуацию нормализовалась и его нужно вернуть.

«Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, ещё раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возврат оружия в установленном порядке», — подчеркнул Лысак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина написала, что большинство участников голосования на онлайн-платформе госуслуг Украины по празднованию 8 Марта высказались против отмены выходного в этот день.