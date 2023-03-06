У «главного кабельщика» РФ Андрея Писанного обнаружили в Шереметьево пакет с наркотиком

Москва, , 17:27 — REGNUM Пакет с наркотическим веществом растительного происхождения обнаружен в московском аэропорту Шереметьево у представителя РФ в Международной ассоциации производителей кабелей Андрея Писанного, сообщает источник ИА REGNUM.

Багаж Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Это произошло, когда Писанный, гражданин России и Израиля, прилетев в Москву из Бангкока, проходил таможенный досмотр: в его багаже нашли 0,15 г наркотиков. Они находились в пластмассовом футляре вместе с другими медицинскими препаратами.

Была вызвана полиция, экспертиза подтвердила, что пакет содержит наркотическое вещество растительного происхождения.

Инцидент произошёл 1 марта. Как сообщают в МВД РФ, в действиях Писанного усматриваются признаки контрабанды наркотических средств.

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