Москва, 6 марта, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Пакет с наркотическим веществом растительного происхождения обнаружен в московском аэропорту Шереметьево у представителя РФ в Международной ассоциации производителей кабелей Андрея Писанного, сообщает источник ИА REGNUM.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Багаж

Это произошло, когда Писанный, гражданин России и Израиля, прилетев в Москву из Бангкока, проходил таможенный досмотр: в его багаже нашли 0,15 г наркотиков. Они находились в пластмассовом футляре вместе с другими медицинскими препаратами.

Была вызвана полиция, экспертиза подтвердила, что пакет содержит наркотическое вещество растительного происхождения.

Инцидент произошёл 1 марта. Как сообщают в МВД РФ, в действиях Писанного усматриваются признаки контрабанды наркотических средств.