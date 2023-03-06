Лос-Анджелес, США, , 17:19 — REGNUM В Сети появились кадры со съёмок картины «Джокер: Безумие на двоих», главную роль в которой сыграл Хоакин Феникс.

Кадры со съемок «Джокера 2 Цитата из видео

На видео, опубликованном порталом TMZ Джокер куда-то мчится по улицам Лос-Анжелеса. За ним следуют двойник героя в полном гриме Джокера и в красном костюме, который герой Феникса носил в оригинальном блокбастере 2019 года и ещё один молодой человек. При этом может показаться, что Артур Флек убегает от этих мужчин.

Также в Сеть утек кадр с Харли Квинн в исполнении Леди Гаги. Возлюбленная Джокера выглядит довольно экстравагантно.

Как сообщало ИА REGNUM, в фильме «Джокер: Безумие на двоих» главные роли исполнят Хоакин Феникс и Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Режиссером кинокартины выступит Тодд Филлипс, ранее снявший первую часть фильма о Джокере. Мировая премьера кинокомикса намечена на 4 октября 2024 года.