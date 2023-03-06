Стамбул, Турция, 6 марта, 2023, 17:19 — ИА Регнум. В Турции сообщили о предположительном сроке наказания для исполнительницы теракта в Стамбуле. Подозреваемой в его совершении грозит, по местным законам, до трёх тысяч лет тюрьмы. Об этом 6 марта сообщило турецкое информационное агентстве Anadolu Agency.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Цветы на месте теракта на улице Истикляль в Стамбуле

Напомним, теракт был совершен 13 ноября 2022 года в Стамбуле. В результате подрыва бомбы, приведенной в действие дистанционно на улице Истикляль в центре города, погибли шесть человек, еще более 80 — пострадали.

По горячим следам были задержаны около 46 подозреваемых. По версии властей, в совершении преступления участвовали члены «Демократического союза» (боевого крыла «Отрядов народной самообороны» — сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана — прим. ред. ИА REGNUM)».

Как сообщало ИА REGNUM, одной из них была женщина, которая подозревается в том, что она принесла на улицу в центре Стамбула бомбу для совершения теракта. Её бегство с места взрыва запечатлели видеокамеры в центре города.

По данным турецкого информационного агентства Anadolu Agency первые слушания пройдут в суде Стамбула с 9 по 11 мая