Рим, 6 марта, 2023, 17:14 — ИА Регнум. По мнению министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, в стране на данный момент удалось избежать риска возникновения рецессии. Он заявил об этом 6 марта, его слова приводит агентство ANSA.

OLIVIER HOSLET/EPA/TASS Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти

«В эти первые месяцы действия правительства были направлены на минимизацию риска рецессии. Судя по последним данным, его, похоже, удалось избежать», — сказал он.

Также Джорджетти уточнил, что нынешнее правительство Италии продолжает оставаться приверженным созданию всех условий для уверенного экономического развития, не угрожающего устойчивости государственных счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта вице-премьер страны и глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни заявил, что в Италии убеждены, что следует не допустить эскалации украинского конфликта при «угрозе» со стороны России применения ядерного оружия.