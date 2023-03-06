Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Transparеncy International в России

Москва, , 17:09 — REGNUM Деятельность международной организации Transparеncy International в России является нежелательной. Такие выводы сделала Генеральная прокуратура России, приняв соответствующее решение и направив его в Минюст РФ для включения её в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как следует из сообщения надзорного ведомства, опубликованного 6 марта, руководство Transparеncy International (организация, признанная в РФ нежелательной) осуществляют граждане зарубежных стран. При этом деятельность организации выходит за рамки декларированных ею целей и задач.

Заявляя, что борется с коррупцией, по факту она «вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», заявили в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International (организация, признанная в РФ нежелательной) была создана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка по восточной Африке. Штаб-квартира организации находится в Берлине.