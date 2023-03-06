Великие Луки, Псковская область, , 17:10 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Псковской области по факту дорожной аварии в посёлке Усвяты, в результате которой погибли два человека и 15 получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, сообщает ТАСС.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инцидент произошёл 4 марта на 131 км трассы Ольша — Невель. Столкновение произошло между грузовиком и автобусом ПАЗ Великолукского мясокомбината.

В результате два человека погибли. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Дорожная авария произошла из-за того, что водитель грузовика, не справившись с управлением, врезался в ехавший в попутком направлении автобус. В ПАЗе находились 40 человек.

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