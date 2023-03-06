Великие Луки, Псковская область, 6 марта, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в Псковской области по факту дорожной аварии в посёлке Усвяты, в результате которой погибли два человека и 15 получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Инцидент произошёл 4 марта на 131-м км трассы Ольша — Невель. Столкновение произошло между грузовиком и автобусом ПАЗ Великолукского мясокомбината.

В результате два человека погибли. Дело возбуждено по статье о нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Дорожная авария произошла из-за того, что водитель грузовика, не справившись с управлением, врезался в ехавший в попутном направлении автобус. В ПАЗе находились 40 человек.