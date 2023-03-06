Харьков, Украина, , 17:07 — REGNUM В понедельник, 6 марта, в 15:25 по местному времени (16:25 мск) в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что ранее в понедельник воздушная тревога уже звучала в упомянутых областях, однако спустя полчаса ее отменили.

Ранее сообщалось, что в Черниговской и Сумской областях Украины в 14:47 и 14:53 по местному времени соответственно также была объявлена воздушная тревога.

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