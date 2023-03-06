Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Западные страны поставляют на Украину большое количество военной техники, но она разношёрстная и не позволяет сформировать сбалансированные общевойсковые соединения. Об этом сообщает журнал Forbes.

Артиллерия ВСУ © Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

В материале отмечается, в настоящее время Киев располагает лишь новыми боевыми машинами пехоты (БМП), а также легкобронированными танками, которые, согласно современным стандартам, не являются танками вообще.

«Это привело к неестественному дисбалансу в ходе переоснащения бригад для возможного контрнаступления этой весной», ― пояснил автор публикации, журналист Дэвид Эйкс.

По его мнению, такой перевес с количестве БМП против настоящих танков, по всей вероятности, сохранится в украинских войсках в ближайшие несколько месяцев.

Уильям Оуэн из Королевского института объединенных служб в Лондоне заявил, что механизированная бригада, у которой нет настоящих танков, может сражаться с армией противника, у которой много боевых машин, только тогда, когда БМП вооружены противотанковыми ракетами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе — Россия ответит ядерным оружием. По его словам, своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне.

Напомним, в январе 2023 года власти Германии заявили о начале поставок на Украину боевых машин пехоты и зенитно-ракетных комплексов. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил Пекину «последствиями» в случае поставок вооружения в Россию.