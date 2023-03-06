Элиста, , 17:14 — REGNUM В Калмыкии разыскивают майора полиции, который скрылся с места ДТП. В машине, которую он бросил в кювете, обнаружили тело его матери. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Около полуночи 4 марта в экстренные службы позвонил водитель, заметивший на трассе недалеко от Элисты перевёрнутый автомобиль в кювете. На место направили наряд скорой помощи и сотрудников ДПС. Осмотрев искорёженную «Тойоту Камри», оперативники обнаружили в салоне тело пожилой женщины, которое находилось на пассажирском сидении. От полученных травм она скончалась ещё до прибытия скорой помощи. А водительское сидение было пустым, найти того, кто управлял машиной, инспекторам не удалось. Владельца автомобиля стали проверять по базе. И вскоре выяснилось, что «Тойота» принадлежит 34-летнему начальнику отделения исполнения административного законодательства Управления МВД России по г. Элисте Байру Нидееву. А погибшая 55-летняя пассажирка оказалась матерью полицейского. Сейчас майора полиции разыскивают, чтобы допросить.

«Предположительно 34-летний майор полиции за рулём личного автомобиля на 302-м км федеральной автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП скончалась 55-летняя мать владельца автомобиля. Почему мужчина сбежал с места ДТП, пока неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

В процессе осмотра салона «Тойоты» оперативники обнаружили водительское удостоверение на имя майора Нидеева, элементы формы и нагрудный знак. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, материалы которой передадут в СК, ход разбирательства также взял на контроль министр внутренних дел республики.