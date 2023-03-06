Глава МИД Венгрии выступил за прямые переговоры между Россией и США по Украине

Будапешт, , 17:13 — REGNUM Будапешт выступает за то, чтобы Москва и Вашингтон вели прямые переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 6 марта заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в парламенте республики.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы приветствовали бы прямые переговоры между США и Россией», — сказал министр.

Он отметил, что положение на Украине в течение нескольких минут обсудили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати в Индии 2 марта. Сийярто призвал выделять больше времени подобным переговорам.

Стоит отметить, ранее в правительстве Венгрии неоднократно призывали к началу переговоров по Украине между РФ и США. В Будапеште отмечали, что Вашингтон имеет большое влияние на Киев.

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