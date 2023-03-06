Москва, , 17:01 — REGNUM Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России снизились в феврале, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Автомобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Февраль 2023 г. ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%», — говорится в сообщении ассоциации.

Уточняется, что продажи снизились на 68 590 штук по сравнению с февралем 2022 года и составили 41 851 автомобиль. При этом приведенные статистические данные не учитывают продажи в России китайского автопроизводителя Chery. По итогам 2022 года эта китайская компания заняла по продажам пятое место в стране.