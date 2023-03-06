В Чехию поступила первая партия американского дизельного топлива
Прага, 6 марта 2023, 16:58 — REGNUM Первая партия американского дизельного топлива для автомобилей поступила в Чехию. Об этом 6 марта сообщает агентство ČTK.
По данным источника, дизельное топливо из американского штата Луизиана было доставлено сначала в Европу и затем несколькими железнодорожными составами в Чехию.
Уточняется, что в данный момент американская солярка была направлена на склады чешского госпредприятия Сepro, и она должна быть поставлена на автозаправочные станции страны спустя три-шесть недель.
Отметим, власти Чехии приняли решение о закупке дизельного автомобильного топлива после отказа от поставок нефтепродуктов из России. В данный момент республика получает большую часть солярки из Германии, Австрии и Польши.