Чехия получила первую партию американского дизельного топлива для автомобилей

Прага, , 16:58 — REGNUM Первая партия американского дизельного топлива для автомобилей поступила в Чехию. Об этом 6 марта сообщает агентство ČTK.

Дизельное топливо Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, дизельное топливо из американского штата Луизиана было доставлено сначала в Европу и затем несколькими железнодорожными составами в Чехию.

Уточняется, что в данный момент американская солярка была направлена на склады чешского госпредприятия Сepro, и она должна быть поставлена на автозаправочные станции страны спустя три-шесть недель.

Отметим, власти Чехии приняли решение о закупке дизельного автомобильного топлива после отказа от поставок нефтепродуктов из России. В данный момент республика получает большую часть солярки из Германии, Австрии и Польши.