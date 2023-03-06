Киев, , 16:55 — REGNUM Законопроект по ужесточению наказаний за езду в нетрезвом виде внесён украинскими депутатами. Предлагается отбирать за такие нарушения автомобили и передавать их ВСУ, сообщает 6 марта телеграм-канал «Политика страны».

Автомобили на улице в Киеве © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Также наказание предлагается ужесточить в отношении водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Законопроект, если он будет принят, повысит штраф в три раза за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Эти меры украинские депутаты предлагают ввести в связи ростом автомобильных аварий. За минувший год в ДТП на Украине погиб 2791 человек, включая 125 детей.

Также отмечается, что травмы в дорожных авариях за год получили 23 145 человек, включая 2978 детей.

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