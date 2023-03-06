Еврокомиссия сообщила о согласии WhatsApp выполнять правила Евросоюза

Брюссель, , 16:53 — REGNUM Мессенджер WhatsApp, принадлежащий американской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обязался соблюдать правила Евросоюза, дав согласие стать более прозрачным в отношении изменений условий обслуживания пользователей, введённых в 2021 году. Сообщение об этом 6 марта дала пресс-служба Еврокомиссии.

Мессенджер WhatsApp © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Как отмечено в заявлении ЕК, «компания упростит пользователям отказ от обновлений, если они с ними не согласны», также она обязалась разъяснять, когда такой отказ приводит к тому, что пользователь больше не может пользоваться услугами WhatsApp».

Принимая условия Европейского союза, WhatsApp подтвердил, что личные данные пользователей не будут передаваться третьим лицам в рекламных целях, в том числе дочерним компаниям Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее из США поступала информация о том, что у разработчиков из Ирана, Китая, КНДР и России появился доступ к личным данным пользователей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О своих опасениях сенаторы двух партий США представитель Демпартии Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио заявили в письме генеральному директору американской корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марку Цукербергу.