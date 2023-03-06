Будапешт, , 16:49 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал опасными попытки ряда депутатов Европейского парламента приблизиться к уровню поставок оружия Украине со стороны Соединенных Штатов Америки.

Петер Сийярто Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это шок — слушать в Брюсселе депутатов, которые воспринимают как соревнование, кто даст больше оружия Украине — США или Европа. <…> Абсолютно нелогично вступать в соревнование с первой мировой супердержавой в чем бы то ни было в сфере поставок оружия», — сказал Сийярто во время выступления в венгерском парламенте в понедельник, 6 марта.

Также венгерский дипломат отметил, что Европа, в отличие от США, ощущает на себе все негативные последствия вооруженного конфликта между Россией и Украиной, и вновь призвал к прекращению огня и началу мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что Франция начала закупку у Австралии пороха, необходимого для производства снарядов натовского калибра 155 мм, которые используются в самоходных артиллерийских установках Caesar, поставляемых Вооруженным силам Украины.

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