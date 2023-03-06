«Русская Весна»: командование ВСУ перебросило под Артёмовск бронемашины Panthera Т6 из ОАЭ

Артемовск, , 16:48 — REGNUM Бронемашины Panthera T6 были переброшены в район Артёмовска командованием киевских войск. Видеозапись и фотографии этого 6 марта опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Бронетранспортер Panthera F9 Алексей Суконкин © ИА REGNUM

«Колонна «Пантер» из ОАЭ на пути к Бахмуту (украинское название Артёмовск. — Прим. ред.) и первый захваченный эмиратский бронеавтомобиль», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такие бронемашины состоят на вооружении 47-й и 88-й отдельных мехбригад украинских войск, и их появление под Артёмовском, по мнению автора публикации, свидетельствует о переброске Киевом к городу своих стратегические резервов.

Кроме того, отмечается, что 5 марта появились кадры захваченной у ВСУ бронемашины Panthera T6 около железнодорожной станции Ступки, расположенной в северной части Артёмовска.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Daily Mail сообщило, что глава правительства Великобритании Риши Сунак в ближайшее время объявит об увеличении оборонного бюджета страны на пять миллиардов фунтов.