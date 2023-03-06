Мурманск, , 16:45 — REGNUM В Мурманске жители требуют привлечь к ответственности банду подростков, которая нападает на подростков и вламывается в квартиры, сообщает 6 марта местный телеграм-канал «Мурманск».

Подростки выходят из подъезда Цитата из видео

Сообщается, что подростки вышибли дверь, вломились в квартиру пожилой пары, а затем избили их. Мужчине после нападения потребовалась помощь медиков.

По данным автора публикации, хулиганы связаны с серией нападений на других подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Домодедово перекрыли дорогу на Набережной улице после задержания мужчины с гранатой. Позже выяснилось, что предмет, похожий на боевую ручную гранату, оказался муляжом.