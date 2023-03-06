Минск, , 16:42 — REGNUM Марию Мороз, главу штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заочно приговорили к 12 годам колонии общего режима.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, заочно к 12 годам колонии также приговорены участники так называемого координационного совета, созданного оппозицией Белоруссии после выборов 2020 года, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

При этом Ковалькова приговорена к отбыванию наказания в колонии общего режима, а Дылевский — в колонии усиленного режима, сообщает РИА Новости. Они признаны виновными в участии в заговоре с целью захвата государственной власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихановской сегодня также судом в Минске вынесен заочный приговор в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Добавим, что все перечисленные лица находятся за рубежом и в судебном процессе не участвовали.

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