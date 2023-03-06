Киев, 6 марта, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Положение сил ВСУ, находящихся в Артёмовске (Бахмут) Донецкой Народной Республики, весьма тяжёлое. Об этом 5 марта сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на фронте.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он выступил после сообщения пресс-службы минобороны Украины о трудных боях, в том числе в Купянске, Красном Лимане и Авдеевке. Зеленский отметил, что попытки российских войск окружить Артёмовск продолжаются.

«Это одно из самых тяжёлых сражений. Болезненное и трудное», — сказал Зеленский.

Напомним, 6 марта советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в Артёмовске продолжают сопротивляться около 10 тыс. военнослужащих ВСУ, но часть украинских подразделений пытаются покинуть город. Снабжение украинской стороны затруднено, так как Артёмовск находится в оперативном окружении.