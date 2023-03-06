Депутат ГД о героях СВО: молодёжь нужно учить патриотизму на реальных примерах, а не на словах

Москва, , 16:32 — REGNUM Увековечивание памяти о героях специальной военной операции (СВО) ВС России по денацификации и демилитаризации Украины в названиях улиц, в памятниках поможет людям понимать смысл и цели СВО. Об этом в беседе с ИА REGNUM заявил депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса, первый председатель совета министров Донецкой Народной Республики Александр Бородай («Единая Россия).

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Парламентарий подчеркнул, что выступает за «всяческое увековечивание памяти» геройски погибшего командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Народной милиции ДНР гвардии полковника Владимира Жоги — «в мемориалах, музеях, названиях улиц».

«Так же, как и всех остальных героев, павших за Родину, что в ходе кампании 2014 года, что в ходе нынешней кампании, которая называется специальной военной операцией», — добавил Бородай.

Депутат указал на необходимость продолжать работать в этом направлении: «Объяснять стране, что специальная военная операция — это общенародное дело, и откреститься от участия в том общенародном деле никто не может».

Депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», секретарь херсонского регионального отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич разделяет это мнение. Он подчеркнул, что молодое поколение нельзя научить патриотизму «на словах».

«Молодёжи нужны реальные примеры, настоящие патриоты и герои. Как живые, так и павшие. Именно они своей жизнью, характером, мужеством и храбростью заставляют молодых людей взглянуть на мир и государство по-новому», ― пояснил парламентарий.

Кастюкевич уверен, что в честь Владимира Жоги следует не только назвать улицы в российских городах, но и снять художественный фильм о батальоне «Спарта» и его командирах.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жога в 2014 году в возрасте 19 лет с первых дней участвовал в защите Донбасса. Батальон «Спарта» он возглавил в октябре 2016 года после убийства украинскими боевиками его первого командира, Арсена Павлова, известного по позывному Моторола.

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Народной милиции ДНР гвардии полковник Владимир Жога героически погиб в марте 2022 года в бою обеспечивая эвакуацию мирных жителей из города Волновахи. Указом врио главы ДНР Дениса Пушилина ему присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики — посмертно. Президент Владимир Путин присвоил командиру батальона «Спарта» звание Героя России.

Добавим, что в честь Владимира Жоги была названа первая улица. Администрация освобожденной Волновахи присвоила его имя бывшей улице 51-й Волынской бригады ВСУ.