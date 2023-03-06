Псков, 6 марта, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Число погибших в результате столкновения грузовика и автобуса «Великолукского мясокомбината» в Псковской области увеличилось до двух человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Усвяты Псковской области ранее сообщалось о 16 пострадавших, 14 из них потребовалась медицинская помощь.

«Выросло число погибших до двух, это пассажиры автобуса», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент в больнице остаются семь человек.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 4 марта, на 131-м км дороги Ольша — Невель. Автомобиль с полуприцепом столкнулся с автобусом. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ПАЗ, который шел в попутном направлении. В момент аварии в автобусе находились 40 человек.