ДНР, 6 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Владимира Зеленского принято решение о продолжении обороны города Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отмечается, за продолжение оборонительной операции выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Как утверждает источник, Залужный и Сырский представили Зеленскому план по усилению позиций ВСУ в городе.

Ранее издание Bild заявляло, что Валерий Залужный и Владимир Зеленский имеют разные взгляды на перспективны удержания Артёмовска. По словам немецкой газеты, первый выступал за отвод войск из города еще в начале–середине февраля.