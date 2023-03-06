В суде заявили, что главарь «брянских боевиков» и участник покушения на Малофеева судится с мачехой

Москва, , 16:29 — REGNUM Перовский суд Москвы подтвердил рассмотрение дела о наследстве в отношении предполагаемого организатора покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и вероятного участника украинской ДРГ, атаковавшей Брянскую область, Дениса Капустина. Оно назначено на 14 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

В судебном заседании, которое состоится 14 марта в Перовском суде Москвы, будет рассмотрен иск мачехи Капустина Корчагиной М. Е. из-за наследства на право собственности на квартиру в Москве и земельный участок, оставшиеся после умершего отца Капустина.

Напомним, 2 марта в Климовском районе Брянской области произошло нападение группы диверсантов, которые атаковали два приграничных села. По официальным данным, погибли два человека, ещё двое, в том числе десятилетний ребенок, были ранены. Предполагаемым главарём террористов назвали Дениса Капустина. Как выяснило ИА REGNUM, Капустин отличается неонацистскими взглядами, хотя сам является внуком ветерана Великой Отечественной войны, еврейского режиссёра. При этом знакомая семьи Капустина рассказала, что он судится из-за наследства с матерью. Сама женщина давно разорвала связи с родственником.

Отмечается, что на судебное заседание подозреваемый в покушении на Малофеева может не явиться, так как его участие не является обязанностью, что не повлечет для него никаких последствий.

Напомним, ранее ФСБ сообщало, что главарь террористов Капустин действует с подачи украинской службы безопасности. Он планировал подорвать машину Малофеева.