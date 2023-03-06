Украинские военные в районе Артёмовска массово пожаловались на старое оружие и тяжёлые потери

Киев, , 16:26 — REGNUM На плохую подготовку, старое вооружение, отсутствие поддержки и тяжёлые потери пожаловались военные украинских войск в районе Артёмовска. Об этом 6 марта сообщает издание Kyiv Independent.

Захоронение неопознанных военнослужащих ВСУ © Станислав Красильников/ТАСС

Отмечается, что, по информации издания, военным ВСУ фактически не дают времени на для обучения перед отправкой в зону боевых действий, и некоторых из них готовили только в течение двух недель.

Также военный по имени Сергей рассказал газете, что командование обещало его подразделению, что их не отправят сразу на передний край, однако затем ночью привезли их на позиции в Артёмовск.

Ещё один военный ВСУ — Александр — также рассказал, что украинское командовании привозит бойцов на позиции в Артёмовск в ночное время без должной подготовки и через пять месяцев в зоне боевых действий от его батальона осталась в живых только половина личного состава.

Кроме того, военный врач Борис отметил, что в середине декабря в его батальоне было 500 человек, а к февралю осталось только 150.

Помимо этого, украинские военные пожаловались на частые удары российской артиллерии по их позициям и долгое ожидании поддержки со стороны артиллеристов ВСУ, а киевские миномётчики заявил о нехватке и плохом качестве боеприпасов и использовании оружия времён Второй мировой войны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артёмовска, несмотря на оперативное окружение города российскими военнослужащими.