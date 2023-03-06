Москва, 6 марта, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Орбиту МКС успешно скорректировали для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили 6 марта в пресс-службе Роскосмоса. Корректировка проведена с помощью двигателей грузового космического корабля «Прогресс МС-22».

Иван Тимошенко/ТАСС Запуск РН «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22» на космодроме Байконур

Двигатели корабля были включены в 15:42 мск. После того как они проработали 375,8 секунд, они выдали импульс величиной 0,7 м/с. «В результате средняя высота орбиты МКС составила 418,59 км над поверхностью нашей планеты», — сообщили в Роскосмосе.

Напомним, в предыдущий раз орбита МКС была скорректирована при помощи «Прогресса» 3 февраля перед посадкой «Союза МС-22». Высота орбиты МКС увеличилась на 2,4 км и составила 417,8 км над земной поверхностью.