СБУ обвинила трёх человек в организации референдума по воссоединению Херсонской области с Россией

Киев, , 16:24 — REGNUM Сотрудники СБУ задержали трёх жителей Херсонской области по обвинению в участии в организации референдума по воссоединению региона с Россией. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба украинского ведомства.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным СБУ, задержанная женщина была заместителем председателя комиссии по проведению референдума, а двое других — входили в участковые комиссии. Им вменяется обход домов и сбор заполненных бюллетеней для голосования.

«Фигуранты пытались скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемым грозит до десяти лет тюрьмы и конфискация имущества.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в регионах с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение регионов с РФ.

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