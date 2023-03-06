Киров, 6 марта, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Официальный логотип празднования 650-летия основания города Кирова представили сегодня, 6 марта, на заседании оргкомитета мероприятия. Как сообщают в пресс-центр правительства Кировской области, в основе праздничной символики — работа победителя конкурса на брендированный образ юбилея Кирова.

Пресс-центр правительства Кировской области В Кирове представили логотип празднования 650-летия города

«Провели массу фокус-групп по представленному логотипу, кроме того, я показывал результат работ заместителю председателя правительства РФ, председателю федерального оргкомитета Дмитрию Чернышенко», — рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

Идея автора заключалась в объединении трех исторических названий города через заглавные буквы. Для разработки фирменного стиля были изучены замечания и пожелания горожан. Как пояснил заместитель председателя организационного комитета Сергей Зверев, в результате работы профессиональной команды был создан финальный логотип с учетом разных мнений о форме, цвете и орнаменте. Разработанный логотип — это яркий собирательный образ значимых качеств и исторических значений Кирова. В нем используются традиционные мотивы росписи дымковской игрушки. Узоры имитируют рукотворность и вариативность народного промысла, подчеркивают уникальность каждого произведения.

«Необходимо было выдержать баланс между рукописными и прямыми живыми линиями. Из большого количества вариантов мы выбрали три цвета», — пояснил Сергей Зверев.

Цветовые решения логотипа по-своему отражают видение города. Сине-голубой обозначает силу Кирова — цвет реки Вятки. Оранжевый передает кировский характер, который легко узнать по позитивному настрою и любви к своему делу. Зеленый символизирует городскую природу, красоту Кирова и его культуру. Фирменный стиль 650-летия города Кирова поддерживает логотип и состоит из сочетания декоративных и геометрических деталей графики через лаконичные формы. Это баланс простых фигур и пластичной линии, а также использование традиционных и классических приёмов росписи дымковской игрушки. Разработанный фирменный стиль будет использован на самых разных форматах и поверхностях — от оформления праздничных мероприятий до рекламных носителей и сувенирной продукции.

Напомним, в октябре 2022 года прошел конкурс на проект брендированного образа юбилея. На конкурс поступило более 60 работ от жителей Кирова, Москвы, Свердловской области, республик Коми и Марий Эл. Возраст участников составил от 18 до 70 лет. В финальном голосовании на основании шорт-листа, сформированного членами конкурсной комиссии, участвовало 10 работ. Свои голоса отдали 7372 человека. Победителем стала Ольга Братыгина. 650-летие Кирова будут отмечать в 2024 году.