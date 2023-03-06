Лондон, , 16:15 — REGNUM Глава правительства Великобритании Риши Сунак в ближайшее время объявит об увеличении оборонного бюджета страны на пять миллиардов фунтов. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщало издание Daily Mail.

Риши Сунак © Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

По информации источника, Сунак готовится объявить об этом в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в ближайшие выходные, где британский премьер встретится с Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Албанизом для обсуждения сотрудничества по линии оборонного партнерства AUKUS.

Напомним, что по итогам 2022 года оборонный бюджет Великобритании, исходя из открытых источников, составил 48 миллиардов фунтов. Однако в последнее время в Министерстве обороны звучат слова критики в адрес премьера, так как установленный бюджет не способен компенсировать британские арсеналы в связи с необходимостью Лондона поставлять Киеву вооружение в рамках программы общей поддержки Украины.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пистайко заявлял, что королевство сможет поставить ВСУ вдвое большее количество танков Challenger 2, нежели было обещано изначально. Также возрастет объем поставок самоходных гаубиц AS-90.

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