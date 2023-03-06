МИД РФ выразил озабоченность обострением нагорно-карабахского конфликта

Москва, , 16:15 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает 6 марта российское внешнеполитическое ведомство.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что 5 марта произошел вооруженный инцидент, повлекший жертвы как со стороны Армении, так и Азербайджана. В связи с этим МИД России настоятельно призвал стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации.

«Подтверждаем необходимость неукоснительного соблюдения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — сообщили в российском МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта подразделения армии Азербайджана попытались остановить для досмотра автомобиль из Армении. В результате пассажиры автомобиля открыли огонь по азербайджанским военным.