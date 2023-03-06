Иркутск, 6 марта, 2023, 16:02 — ИА Регнум. В Иркутской области погиб малолетний мальчик. Как сообщили 6 марта в пресс-службе регионального следственного управления СКР, трагедия разыгралась на прошлой неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«По версии следствия, вечером 3 марта в селе Урик Иркутского района Иркутской области 12-летним братом обнаружено тело четырёхлетнего ребёнка, который запутался в бельевой веревке и передавил сонную артерию», ― уточнили в следственном ведомстве.

Выяснением обстоятельств произошедшего уже занялись следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В рамках расследования будут допрошены свидетели, проведены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай с гибелью ребёнка произошёл весной 2022 года в Санкт-Петербурге. Водитель кроссовера стал фигурантом уголовного дела, после того как насмерть сбил семилетнего мальчика, дожидавшегося отца у автомобильной мойки.