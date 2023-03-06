Минск, 6 марта, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Суд в Минске приговорил заочно лидера белорусской оппозиции Павла Латушко к 18 годам лишения свободы, сообщает 6 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Гособвинитель просил суд назначить Латушко 19 лет колонии. Обвинение также просит взыскать с Латушко денежную сумму, эквивалентную полученной им взятке в 10 тысяч долларов.

В Белоруссии суд в январе приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Павла Латушко, экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, главы штаба Тихановской на выборах Марии Мороз, членов координационного совета оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Уточняется, что судебное заседание проходило в их отсутствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минский суд признал экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую виновной в совершении государственной измены и заочно приговорил её к 15 годам лишения свободы.